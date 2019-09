V ospredju so področja za lepše in boljše življenjsko okolje

Dark Theme

Najpomembnejši panožni dogodek na severovzhodu Italije bo tudi letos od 5. do 13. oktobra privabil v hale gospodarskega razstavišča v Vidmu številne obiskovalce iz Furlanije - Julijske krajine in drugih italijanskih dežel, Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Bralcem ponujamo vstopnice po znižani ceni, ki si jih lahko zagotovite na spletni strani http://slovenia.promocasamoderna.it. Casa Moderna je izraz okolja, kjer je bila pohištvena industrija vedno med vodilnimi gospodarskimi panogami. Približno 20.000 podjetij v regiji je posredno ali neposredno povezanih z dejavnostmi, zastopanimi na sejmu, od proizvodnje do storitev, od lesenega pohištva do inženiringa, od trgovine do okoljske trajnosti in inovacij. Zelo močna vpetost razstavi zagotavlja plodno okolje, ki v sejmu dobi tudi pravo izložbo in razstavljavce nagradi z množičnim obiskom. Uspešnost sejma Casa Moderna potrjuje tudi zvestoba samih razstavljavcev: kar 80 % se jih na videmsko sejmišče vrača. V halah bo letos izdelke in storitve več kot 500 podjetij predstavljalo skoraj 250 razstavljavcev, nekateri od teh, že večletni uspešni partnerji, tudi iz Slovenije. Vsi, ki si želite nekaj novosti in posebnih ponudb za gradnjo, popravilo, obnovo in osvežitev vašega doma ali ste samo radovedni in vas mika italijanski dizajn in sodobni trendi, boste na sejmu Casa Moderna prav gotovo našli kaj zase. Ogledali in primerjali boste zadnje novosti modernega in klasičnega pohištva, vrtnih garnitur in ploščic, raznovrstnih oblog in kopalnic, savn in bazenov, peči in kaminov, stopnic, oken in vrat, gradbeništva, razsvetljave in varnostnih naprav, preprog in tapisomov, zaves in raznovrstnih predmetov za opremljanje.

Brezplačno se boste lahko posvetovali s sejemskimi svetovalci (ENRICO STEFANEL)

Pohištveni sejem italijanskega severovzhoda sledi novejšim trendom in poudarja pomen uporabe trajnostnih in do okolja prijaznih materialov in tehnologij ter namenja posebno pozornost področjem, ki so zadnja leta v ospredju in zagotavljajo boljše in lepše življenjsko bivalno okolje. Casa Moderna že vrsto let ponuja tudi tematske hale. Poleg področij Bio hiša in Varna hiša bo letos prvič posebej predstavljen tudi pregled bivanja na prostem s halo Zelena hiša. Sejem v Vidmu je med prvimi združil pod eno streho ponudbo ekološko-trajnostne gradnje in jo postavil v posebej namenjeni hali. Zgodila se je razstava Bio hiša, in to že pred 18 leti. Ekološko ozaveščenost in pozornost do okolja in naše prihodnosti štejemo med sedanje izzive človeštva. Pri tem sta do narave prijazna način bivanja in dom zelo pomembna in lahko tudi majhne spremembe pripomorejo k izboljšanju našega življenja.

Povpraševanje po ekološko-trajnostnih gradnjah narašča (CASA MODERNA)

Zelene stavbe in ekološke trajnostne zgradbe so rastoča gospodarska panoga in povpraševanje se iz leta v leto veča. Pri tem ne gre samo za novogradnjo ali celotno obnovo obstoječih poslopij, pri katerih so učinki seveda lahko zares veliki in pomembni. Poleg socialno-okoljskih motivacij, ki nas lahko prepričajo v take izbire, so tu še ekonomski razlogi. Prihranki pri porabi energije in vode, javne in zasebne spodbude in subvencije, pa tudi do zdravja prijaznejše bivalno okolje nas vodijo v iskanje primernih rešitev. Pri tem vam ogled posebne ponudbe v okviru sejma Casa Moderna lahko še kako pomaga. Ogledate si lahko ponudbo montažnih hiš, oblog, streh, toplotnih in zvočnih izolacij stavb, posebnih materialov, do okolja prijaznih hladilnih in ogrevalnih sistemov, toplotnoizolacijskih oken in vrat ter še drugih stavbnih elementov. In prav gotovo vas bodo razstavljavci presenetili z dodatnimi sejemskimi ugodnostmi.

V današnjem svetu imamo veliko skrbi, tako da je vsaka razbremenitev zelo dobrodošla.

Pametna hiša je dom, ki ima zelo napredne, avtomatizirane sisteme za nadzor in spremljanje kakršnih koli funkcij hiše – osvetlitev, nadzor temperature, večpredstavnost, varnost, delovanje oken in vrat, kakovost zraka in še veliko drugih opravil, ki jih s porastom brezžičnih tehnologij lahko danes namestimo v sodoben dom. Poleg udobnosti so te novosti pomembne tudi za varnost. Podjetja, ki se na sejmu Casa Moderna predstavljajo v hali Varna hiša, vam lahko s ponujenimi rešitvami pomagajo povečati zaščito vašega doma in seveda občutek varnosti in udobja. Protivlomna in protipožarna zaščitna sredstva, avtomatizacije, nadzorni sistemi, ograje, sefi, alarmi in druge naprave vam poleg varnosti in zaščite zagotavljajo tudi boljšo funkcionalnost bivalnega okolja.

Pametno hišo upravljamo s pomočjo brezičnih tehnologij (CASA MODERNA)

Novost letošnjega pohištvenega sejma Casa Moderna je razstavni oddelek z imenom Zelena hiša. Tu sledijo sodobnim trendom, ki rastline in cvetje uvrščajo med rešitve za opremo na prostem. Vse pogosteje terase, verande in balkoni majhnih ali večjih dimenzij postajajo okolje, v katerem lahko uživate v vsakem letnem času: s posebnim vzdušjem so skoraj podaljšek bivalnega prostora in zato deležni enakih skrbi pri oblikovanju. Sodobni življenjski slog zaznamujeta vse večji stres in sedeči življenjski slog, od tod želja in potreba po čim več bivanja in dela na prostem. Moderno oblikovanje namenja tem temam posebno pozornost in tudi sam sejem Casa Moderna zajame in razvije ta trend, ki daje pridih zelene barve domu, saj rastline ne le zapolnijo prazne prostore in jih osvežijo, ampak jih tudi vizualno popestrijo. Novi razstavni oddelek, ki poleg omenjene hale zajema tudi del na prostem, ponuja veliko razstavo, posvečeno vrtu, predlogom, rešitvam in nasvetom za oblikovanje in spreminjanje lastnega zelenega prostora v oazo udobja, sprostitve in druženja.

