﻿Zakaj študirati na Fakulteti za humanistiko v Novi Gorici?

Pred nedavnim je svetovno znana teoretičarka in avtorica knjige Imaginarni Balkan, Marija Todorova, v intervjuju poudarila ključno vlogo humanistike, jezikoslovja in kritičnega razmišljanja v sodobnem svetu tehnologije. Spomnila je na znanega ameriškega poslovneža Davida Rubensteina, ki je skoval formulo H = MC² oz. angleško humanities equals more cash, tj. humanistika je enako več denarja, v skladu s katero humanistične vede prinašajo več možnosti za uspeh. Todorova namreč pojasnjuje, da se ljudje s humanističnim znanjem pogosto izkažejo kot najboljši vodje in inovatorji, saj njihova sposobnost kritičnega mišljenja omogoča ustvarjanje sprememb.

Š̌tudenti humanistike in umetnosti pri interdisciplinarnem predmetu Avantgarda in eksperiment

V času globalizacije, družbenih sprememb, podnebnih izzivov in izjemno hitrega tehnološkega razvoja postajajo znanja, ki jih ponujajo študiji jezika, literature, kulture in družbe, nepogrešljiva. Kritično razmišljanje, sposobnost analiziranja kompleksnih vprašanj in povezovanje znanj iz različnih disciplin so postali ključni za uspešno soočanje z izzivi sodobnega sveta. Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici zato z veseljem napoveduje vpis v prenovljen dodiplomski program Jezik in literatura v digitalnem svetu, ki ponuja tri sodobno zasnovane študijske smeri: Jezik in jezikovni podatki, Literatura in kultura ter Slovenistika. Program združuje tradicionalna humanistična znanja s sodobnimi digitalnimi kompetencami, študentom pa omogoča tudi pridobivanje praktičnih izkušenj, ki so ključne za uspešno vključevanje na trg dela.

Študenti Kulturne zgodovine

Fakulteta nudi tudi dodiplomski program Kulturna zgodovina, medtem ko na magistrski stopnji omogoča nadaljevanje študija na programu Humanistični študiji, kjer lahko študentje izbirajo med tremi smermi: Jezikoslovje, Literarne vede, Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov. Na voljo je tudi priznani mednarodni magistrski program Migracije in medkulturni odnosi. Vsi programi izstopajo po poglobljenem humanističnem znanju, delu v majhnih skupinah ter v dinamičnem mednarodnem okolju. Lokacija fakultete na stičišču Italije in Slovenije omogoča medkulturni dialog in bogati študijsko izkušnjo z raznolikimi večjezičnimi in čezmejnimi perspektivami.

The Solar Share - razstava v Xcentru - Nova Gorica - junij 2024