Od Tinkare Kovač do Joker Out

Smaragdna barva in Evropska prestolnica kulture sta navdihnili tudi del letošnje praznične osvetlitve Nove Gorice in decembrsko dogajanje. Letošnji program z naslovom Ujemimo brezmejno čarobnost se začenja nocoj na Bevkovem trgu s programom Brezmejne božične luči, ki ga organizira GO! 2025. »Nastopila bo Tinkara Kovač z bendom. Nadaljujemo v soboto s čezmejnim orkestrom North East Ska Jazz Orchestra, oba dneva se koncerta začenjata ob 19. uri. Nedelja poleg prižiga lučk ob 17. uri prinaša koncerta skupine Bepop in Perpetuum Jazzile ob 19. uri,« našteva Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025, kateri se poleg novogoriške občine in Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter partnerjev podpisuje pod letošnje decembrsko dogajanje v mestu.

V nedeljo bodo na Bevkovem trgu v organizaciji Mladinskega centra odprli tudi drsališče. Letošnja novost je ta, da bosta ob petkih in sobotah na drsališču glasbo vrtela DJ-ja, ki bosta prisluhnila tudi glasbenim željam obiskovalcev. Žrebala bosta tudi nagrade.Poleg že omenjene nadgradnje osvetlitve v mestu bodo središče krasile novoletne jelke, za trajnostno okrasitev bodo tudi letos poskrbeli učenci osnovnih šol.Manjkala pa ne bo niti božična tržnica. Odprli jo bodo 13. decembra.

Za najmlajše letošnji program ponuja ustvarjalne delavnice, filme, gledališke predstave, fotografiranje z Božičkom, ki bo 17. decembra, 30. decembra bo otroke razveselil dedek Mraz, še pred tem pa bo za otroke na sporedu predstava Čisto navadno darilo.Novogoriška občina se je odločila tudi letos ponoviti lanskoletne uspešne koncerte pred mestno hišo. V petek, 27. decembra kot prva prihaja Nina Pušlar, 28. decembra sledijo Joker Out, 29. decembra Luka Bassi, 30. decembra Elivis Jackson. Dogodke bo kronalo silvestrovanje na prostem s skupino Zvita feltna, prvi dan v novem letu bo minil v znamenju koncerta Romantico Acustico.