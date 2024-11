1. november, spomin na pokojne in padle za svobodo

Na današnji dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan tako v Italiji kot v Sloveniji, številni obiskujejo grobove pokojnih najdražjih.

Državni slovenski vrh na čelu s predsednico republike Natašo Pirc Musar je na Kongresnem trgu v Ljubljani položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Po Sloveniji drugače poteka več žalnih slovesnosti. Padlim za svobodo se s polaganjem vencem in občutenimi svečanostmi oddolžujejo tudi v številnih krajih na Tržaškem in Goriškem.

Dan spomina na mrtve sicer temelji na cerkvenem prazniku vseh svetih, s katerim Cerkev opozarja, da so poleg javno razglašenih svetnikov svetništvo skozi čas dosegli tudi drugi ljudje, ki pa so ostali neimenovani. Dan pozneje, ko je po cerkvenem koledarju dan vernih duš, pa se spominja vseh vernih rajnih.