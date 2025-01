61. dan emigranta: Beneški Slovenci zgled za Slovenijo in EPK GO! 2025

Čezmejno sodelovanje, kulturni turizem, šolanje in verska oskrba v slovenščini ter Evropska prestolnica kulture so bile glavne teme 61. dneva emigranta, ki sta ga priredila SKGZ in SSO iz Videmske pokrajine. Prireditev je tudi včeraj v gledališče Ristori v Čedadu privabila številne goste iz Italije in Slovenije.

Po pozdravih je beseda pripadla programskemu direktorju EPK 2025 Stojanu Pelku, ki se je takoj navezal na Benečijo in nekatere projekte, ki jih bodo v okviru Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica vodili Vida Rucli in Aljaž Škrlep oziroma kolektiv Robida iz Topolovega (Radio drugega in projekt o starih sortah sadnega drevja) ter Moreno Miorelli in Antonella Bukovaz (zasnovala sta popotovanje z večjezično poezijo po domovih starejših občanov). Sicer pa je priznal, da so jim pogosto za zgled prav Beneški Slovenci in njihove najbolj napredne pobude, kot so dvojezična šola, čedajski festival Mittelfest, s katerim sodeluje SNG Nova Gorica, špetrski SMO, ter dejavnosti kolektiva Robida.

Slovenske organizacije na Videmskem je predstavljala profesorica na dvojezični šoli v Špetru in katehistinja Anita Bergnach (beneške otroke pripravlja na prvo obhajilo v slovenščini), ki se je zaustavila pri pomenu domovine, rodne zemlje in materinščine kot vrednot, ki jih je treba ceniti in ohraniti. Na Videmskem zanimanje za slovenski jezik in šolanje v njem vsekakor raste. Lani so ponosno obeležili 40-letnico dvojezične šole, ki je najuspešnejši projekt, ki ga »je naša skupnost izpeljala po drugi svetovni vojni in predstavlja pravo prelomnico v zgodovini Beneških Slovencev. Šolanje v materinščini je nosilni steber slovenstva naše skupnosti,« je poudarila.