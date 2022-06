V uredništvih Primorskega dnevnika in Primorskih novic smo skupaj počastili tržaškega pisatelja Borisa Pahorja s prilogo na osmih straneh, ki je izšla danes, 2. junija. O pisatelju, uporniku in prijatelju so pisali Drago Jančar, Miroslav Košuta, Evgen Bavčar, Borut Klabjan in Gorazd Bajc, Neva Zajc, Boris Kobal, Alessandro Mezzena Lona in drugi. O svojem rojstnem mestu pa spregovori tudi on sam, in sicer s kratko zgodbo Moje mesto Trst.