Adria Airways danes in jutri začasno prekinja letenje

Družba Adria Airways je za danes in sredo napovedala začasno prekinitev izvajanja vseh svojih letalskih operacij iz in v vse svoje baze - Ljubljane, Prištine in Tirane. Operacije so prekinili zaradi »trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije«.

Družba, ki se že nekaj časa sooča s finančnimi težavami, zamudami in odpovedmi letov, je sporočila, da intenzivno išče rešitve skupaj s potencialnim investitorjem. »Cilj vseh vpletenih je, da Adria Airways ponovno poleti in da bo prekinitev samo začasna,« so dodali.

Adria Airways potnikom, ki potujejo v teh dveh dneh, svetuje, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let in v kolikor je to družba Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice. Nastalo situacijo družba globoko obžaluje in se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičuje.