Ajdovski paketomat za nakup lokalno pridelane hrane med najboljšimi na svetu

Na mednarodnem tekmovanju v Barceloni je bila Občina Ajdovščina z uvedbo pametnega paketomata podjetja Optifarm, ki nudi sodoben nakup lokalno pridelane hrane, med šestimi finalisti za nagrado za najboljšo inovacijo, poročajo Primorske novice.

Uvrstitev ajdovskega paketomata med finaliste iz 64 držav iz vseh koncev sveta je potrditev premišljenosti inovativnih rešitev, ki jih Občina Ajdovščina snuje za graditev pametne skupnosti. Pri mestnem stadionu v Ajdovščini je kupcem domačega sadja in zelenjave ta paketomat na voljo že od julija. To je novost v slovenskem prostoru. Gre za pametno paketno enoto s hladilnimi omaricami za prevzem lokalno pridelane hrane, ki jo je mogoče naročiti s klikom prek mobilnega telefona.

S to napravo, poimenovano paketomat Ajdovska tržnica 123 (razvilo ga je podjetje Optifarm), je ajdovska občina sodelovala na prestižnem mednarodnem tekmovanju World Smart City Awards. Organizator, Smart City Expo World Congress želi s tekmovanjem dati priznanje projektom, ki omogočajo, da mesta postajajo bolj prijetna za življenje. Ajdovski paketomat je bil predstavljen v tekmovalni skupini za inovacije.

Kot je povedal vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Janez Furlan, je Občina Ajdovščina v sodelovanju s podjetjem Optifarm s pomočjo te naprave povezala lokalne kmete in potrošnike preko mobilne aplikacije. To je korak k še boljši dostopnosti lokalnih pridelkov. Oskrbna veriga med kmetom in potrošnikom se je tako skrajšala.

Hitrejša dostopnost svežih lokalnih pridelkov je prispevek k bolj zdravemu prehranjevanju. S paketomatom lokalni proizvajalci hitreje prihajajo do večjega števila kupcev, izboljšuje se prodaja, vse to pa prispeva tudi k bolj trajnostni potrošnji.