Alec Baldwin s pištolo rekvizitom na snemanju ubil žensko

Ameriški igralec Alec Baldwin je na snemanju filma danes ponoči po našem času ubil snemalko Halyno Hutchins in ranil režiserja Joela Souzo. Kot je sporočila policija, je Baldwin streljal iz pištole rekvizita. Incident se je zgodil na snemanju filma Rust v ameriški zvezni državi Nova Mehika.»Urad šerifa potrjuje, da sta bili dve osebi na snemanju filma Rust ustreljeni. Direktorica fotografije Halyna Hutchins (42) in režiser Joel Souza (48) sta bila ustreljena, ko je producent in igralec Alec Baldwin (68) izstrelil naboj iz rekvizita,« navaja sporočilo policije okrožja Santa Fe.

Hutchinsovo so s helikopterjem prepeljali v univerzitetno bolnišnico Nove Mehike, kjer pa so jo kasneje razglasili za mrtvo. Souza so reševalci odpeljali v bližnji zdravstveni center Christus St. Vincent.