Ali ni tudi Jugoslavija razlog za sramoto?

Pred torkovo slovesnostjo ob 80. obletnici napada na Sovjetsko zvezo je nemška kanclerka Angela Merkel dejala, da so zaradi Hitlerjevega napada na Sovjetsko zvezo umrli milijoni ljudi, predvsem v Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, baltskih državah in drugih nekdanjih republikah Sovjetske zveze. »Za nas Nemce je ta dan trenutek za sramoto«, je dejala. »To dolgujemo milijonom žrtev in njihovim potomcem,« je po poročanju nemškega portala Deutsche Welle, ki ga povzema spletna stran RTV Slovenija, o operaciji Barbarossa in njenih posledicah še izpostavila kanclerka, ki po jesenskih parlamentarnih volitvah zapušča položaj.

Pred torkovo obletnico je v Nemško-ruskem muzeju v Berlin-Karlhorstu govoril tudi predsednik Nemčije Frank-Walter Steinmeier. Muzej se nahaja na kraju, kjer je nemška vojska podpisala brezpogojno predajo pred predstavniki Sovjetske zveze, ZDA, Združenega kraljestva in Francije 8. maja 1945. Steinmeier je dejal, da bi moralo biti trpljenje takratnega sovjetskega ljudstva »vžgano v kolektivni spomin Nemčije«.

Letos poteka 80 let tudi od nemško-italijanskega napada na Jugoslavijo, kateremu so se pridružili Madžari. Uradni Berlin in Rim se to na obletnico nista uradno odzvala, njun molk so zapolnili zgodovinarji. Pri nas je izstopal poziv italijanskih, slovenskih in hrvaških zgodovinarjev, naj Italija vendarle prizna vojne zločine v Sloveniji in drugod v nekdanji SFRJ.