Ali so tudi Slovenci patrioti?

Giorgia Meloni rada izpostavlja besedo nacija in svoje volivce ter pristaše večkrat naziva s patrioti oziroma domoljubi. To je seveda v njeni pravici, bolj sporno pa je, ko s to besedo nagovarja državljanke in državljane Italije. Ti si in se imaš za Italijana, nisi pa tudi nujno patriot.

Pokojni vodja neofašistične stranke MSI Giorgio Almirante je vsak svoj govor v Trstu začel z »Italiani di Trieste« (Italijani iz Trsta), kar je imelo za tiste čase in zgodovinske razmere jasen simbolni in politični pomen. Almirante je nagovarjal svojo volilno telo, ki je bilo ne samo italijansko, temveč tudi izrazito nacionalistično in skrajno desno usmerjeno. Niti na misel mu ni prišlo, da bi nagovarjal Slovence, o katerih je vedno govoril samo slabo.

Besede imajo seveda svoj pomen, ki pa je marsikdaj odvisen od človeka in hkrati od okoliščin, v katerih jih izrečeš. Politika je tudi jezikovno vprašanje, kot je v oddaji Otto o mezzo na televiziji La7 pravilno podčrtal novinar Ezio Mauro. Beseda je tekla o bodoči premierki in njeni navadi, da nacijo večkrat postavlja pred državo ter ljudi naziva s patrioti, z vzdevkom, ki je v tem primeru po novinarjevi oceni izključujoč. Giorgia Meloni nastopa kot strankarska voditeljica, čez nekaj dni pa bo predsednica vlade vseh državljanov Italije, tudi tistih, ki je niso volili ter niso in se nimajo za patriote.

Na to je opozorila voditeljica oddaje Lilli Gruber, ki se kot pripadnica južnotirolske jezikovne skupnosti nima za patriotko in še manj za nacionalistko. Podobno razmišljanje velja tudi za državljane Italije slovenske narodnosti in jezika.