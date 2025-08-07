Aljažev stolp na Triglavu praznuje 130 let

Danes mineva 130 let, odkar je župnik Jakob Aljaž uresničil svoj sen o postavitvi stolpa na vrhu Triglava. Stolp je že takrat veljal za simbol slovenstva. To žlahtno vlogo pa je kulturni in zgodovinski spomenik državnega pomena ohranil vse do danes, so ob današnji obletnici poudarili na Planinski zvezi Slovenije.

Upor proti nemškim vplivom

Domoljub in ljubitelj gora Jakob Aljaž je leta 1895 od občin Dovje in Mojstrana za en goldinar odkupil 16 kvadratnih metrov zemljišča vrh Triglava in začel načrtovati stolp, ki bi služil kot planinsko zavetišče in branik slovenstva. Na ta način se je želel upreti močnim nemškim vplivom, pod katerim je bila v 19. stoletju planinska in alpinistična dejavnost v slovenskih Alpah.

Izdelavo stolpa je zaupal svojemu prijatelju, kleparskemu mojstru Antonu Belcu, ki je stolp izdelal iz debele pocinkane pločevine in železnih stebrov. Aljaž je stolp na vrhu Triglava s petimi pomočniki postavil 7. avgusta 1895, pri čemer so za utrditev stolpa potrebovali pet ur. Stolp in zemljišče je podaril Slovenskemu planinskemu društvu, predhodniku Planinske zveze Slovenije.