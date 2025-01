Amazon Prime Video pripravlja film o Melanii Trump

Pod okriljem pretočne storitve Amazon Prime Video nastaja dokumentarni film o nekdanji in bodoči prvi dami ZDA Melanii Trump. Režijo bo prevzel hollywoodski režiser Brett Ratner, ki je podpisal filmske uspešnice, kot so Možje X: Zadnji spopad in trije filmi Ful gas. Predstavnik studia za stike z javnostmi je projekt opisal kot edinstven pogled v zakulisje prve dame.

Štiriinpetdesetletna soproga novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa bo sodelovala kot izvršna producentka. Kot so še sporočili iz studia, so dokumentarec začeli snemati decembra. V kinematografih in na platformi bo na voljo še letos. Republikanec Trump je novembra na volitvah premagal demokratko Kamalo Harris.

Melania Trump se med volilno kampanjo skorajda ni pojavila. Nazadnje se je pojavljala v javnosti ob promoviranju svojih spominov z naslovom Melania, ki so izšli lanskega oktobra. Nekdanja slovenska manekenka od 90. let prejšnjega stoletja živi v ZDA. Po poroki s Trumpom leta 2005 je pridobila ameriško državljanstvo. Njun sin Barron trenutno študira v New Yorku.