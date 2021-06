Ambasada Gavioli – iz nostalgije v prihodnost

Čeprav so pred nekdanjo diskoteko Ambasada Gavioli v začetku tega tedna razrezali pločevinaste ornamente, ki so krasili njeno pročelje, in jih odpeljali na odpad, niso napovedali rušenja industrijske hale. »Objekt bomo ohranili,« zagotavlja Jernej Čopi iz podjetja Ensol 360, ki je konec februarja kupilo nepremičnino.

Pločevinaste ornamente so sneli in jih na manjše kose razrezali delavci celjskega podjetnika Janka Turnška, donedavnega lastnika, ker se je ob prodaji tako dogovoril z Ensolom 360 (kupnina ni znana, Turnšek naj bi nepremičnino prodajal za 1.950.000 evrov). To je pred dnevi potrdil Jernej Čopi. Ornamenti, razpoznavni znak nekdanje diskoteke in delo priznanega italijanskega arhitekta Giannija Gaviolija, so bili po 26 letih že močno dotrajani, poškodovani in nevarni.