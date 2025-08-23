Analiza vode v Bohinjskem jezeru potrdila potencialno strupene cianobakterije

Občina Bohinj je po nedavnem poginu psa v Bohinjskem jezeru naročila vzorčenje vode na več lokacijah ob jezeru, predvsem na območju Ukanca pri izlivu Savice. Med pregledom vzorcev so potrdili potencialno strupene cianobakterije v goščah ob vodi. Obiskovalcem svetujejo, naj se stiku z goščami za zdaj izogibajo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Občina je pojasnila, da so »na nekaterih mestih v bližini iztoka Savice v jezero opazili gošče ob vodi, ki vsebujejo potencialno strupene cianobakterije, kot je potrdil mikroskopski pregled vzorcev«. Vzorčenje so naročili pri Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Dodali so, da načrtujejo še molekularne analize toksičnega potenciala in pošiljanje vzorcev na kemijske analize cianotoksinov v tujino.

Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka je namreč v torek na Facebooku opozorilo na še en pogin psa po kopanju v Bohinjskem jezeru. Pasji mladič je poginil le malo po tem, ko se je z lastniki v nedeljo dopoldne zadrževal v in ob vodi v Ukancu.

Več psov je sicer poginilo po kopanju v Bohinjskem jezeru na začetku poletja. Rezultati obdukcije junija poginule psičke, ki so bili znani v začetku avgusta, so denimo pokazali, da je najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.

Že v juniju so analize Nacionalnega inštituta za biologijo pokazale, da v vzorcu gošče iz jezera obstajajo geni za več različnih skupin cianotoksinov. V vzorcu vode iz jezera pa teh genov niso zaznali, kar je takrat kazalo, da voda nima cianotoksičnega potenciala. To pomeni, da je voda čista in ni nevarna za kopanje.