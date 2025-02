Andrea Delmastro obsojen na osem mesecev zapora

Sodišče v Rimu je državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Andreo Delmastro obsodilo na osem mesecev zapora zaradi izdaje uradne tajnosti, ker je januarja leta 2023 strankarskemu kolegu Giovanniju Donzelliju posredoval zaupne informacije o Alfredu Cospitu, anarhistu, ki prestaja večletno kazen v t. i. režimu 41 bis, kot je v Italiji znana najstrožja oblika prestajanje zaporne kazni in proti kateri je več mesecev protestiral z gladovno stavko.

Donzelli je informacije, pridobljene od Delmastra, izkoristil za napad na poslance Demokratske stranke, ki so Cospita obiskali v zaporu v Sassariju, da bi se prepričali o njegovem zdravju. V delegaciji so takrat bili Andrea Orlando, Debora Serracchiani, Walter Verini in Sergio Lai.

Tožilca Paolo Ielo in Rosalia Affinito sta predlagala oprostilno sodbo, a so sodniki Delmastra naposled obsodili na osem mesecev zapora. Prestajanja kazni je bil sicer tudi oproščen, vendar mu je sodišče izreklo enoletno prepoved opravljanja javnih funkcij. Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje je po obsodbi dejal, da ne namerava odstopiti s položaja, ki ga zaseda.