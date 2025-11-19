Arčon in Tajani o povečanju sredstev, zastopstvu v Rimu in mejah

V Rimu sta se danes sestala podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon ter podpredsednik italijanske vlade in minister za zunanje zadeve Antonio Tajani. Srečala sta se ob robu prve mednarodne konference o italofoniji, na kateri so sodelovali najvišji politični predstavniki vseh držav na svetu, v katerih se govori italijanski jezik.

V pogovoru, ki je po navedbah slovenskega ministrstva potekal v prijateljskem vzdušju, se je Arčon zavzel za povečanje sredstev za slovensko skupnost v Italiji in za zagotovljeno zastopstvo v rimskem parlamentu. Tajani je bil z obema temama že seznanjen in je napovedal podporo proračunski dopolnitvi, ki bi omogočila dvig finančne podpore. Prav tako je potrdil politično voljo italijanske vlade, da se najde pot do zagotovljenega zastopstva, pri čemer je opozoril, da je treba v okviru italijanskega pravnega reda poiskati ustrezne tehnične rešitve.

Ministra sta se pogovarjala tudi o položaju italijanske manjšine v Sloveniji. Strinjala sta se, da je standard skrbi za manjšino zelo visok. Dotaknila sta se še mejnega nadzora na notranjih schengenskih mejah. Minister Tajani je poudaril, da so razlog za mejni nadzor globalne varnostne razmere. Ministra sta bila soglasna v želji in upanju, da bo nadzor čimprej postal nepotreben.

Omenjene konference se je udeležila tudi državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki se je nato srečala z Rossano Rabuano, direktorico oddelka za državljanske svoboščine in priseljevanje na italijanskem Ministrstvu za notranje zadeve. Na pogovoru se je zavzela za čimprejšnji sklic sestanka institucionalnega omizja za sodelovanje s slovensko manjšino.

Ministra in državno sekretarko je spremljal veleposlanik RS v Italiji Matjaž Longar.