Aretirali mafijskega šefa Mattea Messino Denara

V Palermu so ponoči v kliniki Maddalena, kjer je bil hospitaliziran, aretirali zadnjega velikega mafijskega šefa na prostosti Mattea Messino Denara. Ponoči so karabinjerji posebnega oddelka Ros obkolili bolnišnico in preprečili vsakršen prihod ali izhod, nato jih je približno sto, zamaskiranih, vdrlo v poslopje. Mattea Messino Denara so odpeljali iz klinike in je bil začasno v kasarni karabinjerjev v Palermu. Nato so ga odpeljali na letališče Boccadifalco, od koder so ga premestili v za zdaj še neznani strogo zavarovani zapor.

Po tridesetih letih se tako zaključuje dolgi beg najmočnejšega šefa sicilske mafije. Med aretacijo se ni upiral, so sporočili preiskovalci.

Messina Denaro, ki je star 60 let, je sodil med najnevarnejše in iskane ubežnike na svetu. Bil je na čelu mafije v Trapaniju, nakar je postal eden najmočnejših mafijskih šefov nasploh in je svojo oblast vsilil tudi v Palermu.

Ravno včeraj je potekala 30-letnica aretacije drugega »velikega« mafijskega šefa Totoja Riine.