Aretirali neofašista: želel je pokol po zgledu Breivika in Trainija

Policisti so v sklopu protiteroristične preiskave o radikalni desnici v povezavi s suprematističnim terorizmom v Savoni aretirali 22-letnega Andreo Cavallerija. Preiskovanega obtožujejo ustanovitve teroristične skupine, bremenijo ga tudi propagandne dejavnosti in spodbujanja k kaznivemu dejanju na podlagi rasne diskriminacije.

Poleg tega so hišne preiskave opravili še pri 12 posameznikih, s katerimi je bil Cavalleri v stiku, točneje v Genovi, Turinu, Cagliariju, Forlì-Ceseni, Palermu, Perugi, Bologni in Cuneu.

Neofašist se je zgledoval po nacističnih bojnih enotah Waffen SS: omislil si je več spletnih klepetalnic, v katerih je nagovarjal k nasilju proti judom. Po spletu je širil vsebine z neonacistično in antisemitsko vsebino ter pozival k vstaji proti »državi, ki so jo okupirali sionisti«, kot tudi k fizični eliminaciji judov. Tarča njegovih ekstremističnih blodenj so tudi ženske.

Somišljenike je spodbujal k skrajno desničarskim oz. terorističnim akcijam z navdihom belega suprematizma, kakršni sta bili tisti, ki jo je Breivik leta 2011 zagrešil v norveški Utoyi, pa tudi novozelandski Christchurch (2019). Pisal je, da ima orožje, želel je ponoviti »podvig« neofašista Luce Trainija, ki je v Macerati leta 2018 z avta streljal in ranil šest temnopoltih ljudi. Zatem je izstopil iz avta, ovit v italijansko zastavo, pozdravil z iztegnjeno desnico in zakričal »Viva l'Italia«, naj živi Italija.