VREME
DANES
Četrtek, 23 oktober 2025
Iskanje
Kronika

Aretirali sodnika, ki je Iva Daneua odstranil iz dvorane

Neljubi dogodek, ki je v Sloveniji glasno odmeval, se je zgodil na drugi finalni tekmi lige Aba 2 med Ilirijo in Bosno 7. maja letos

Spletno uredništvo -
STA |
Beograd |
23. okt. 2025 | 17:01
    Aretirali sodnika, ki je Iva Daneua odstranil iz dvorane
    Legenda slovenske košarke Ivo Daneu je moral zapustiti dvorano Tivoli (TILEN JAMNIK/X)
Dark Theme

Srbska policija je zaradi domnevne vpletenosti v kriminalno združbo aretirala košarkarskega sodnika Uroša Nikolića, ki je slovenski košarkarski javnosti poznan tudi zato, ker je zaradi opazke na tekmi lige Aba 2 iz dvorane Tivoli poslal legendo Iva Daneua. Neljubi dogodek, ki je v Sloveniji glasno odmeval, se je zgodil na drugi finalni tekmi lige Aba 2 med Ilirijo in Bosno 7. maja letos.

Po poročanju policije so v Nikolićevem stanovanju našli 250.000 evrov neznanega izvora. Sodnika, ki naj bi bil povezan s kriminalno združbo »Vračarci«, so aretirali v obsežni policijski operaciji, po kateri je za rešetkami končalo še devet ljudi, tudi kriminalci, osumljeni umorov in poskusov umora. Tako Srbska košarkarska zveza (KSS) kot Mednarodna zveza (Fiba) sta Nikolića suspendirali za nedoločen čas.

Srbski sodnik je bil del sodniške skupine, ki so sodili na zaključnih turnirjih evrolige leta 2021 in 2024, letos pa je v tem tekmovanju že sodil na tekmah Panathinaikos - Bayern, Real Madrid - Olympiakos, Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv in Dubaj - Bayern.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: