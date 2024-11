Arso: Obeta se boj med dotokom toplega zraka in jakostjo padavin

Ciklonsko območje, ki se prek Francije bliža Alpam, bo v noči na petek prešlo tudi FJK in Slovenijo. Ob njegovem približevanju se bo nad našimi kraji v višinah okrepil južni do jugozahodni veter, iznad Sredozemlja bo k nam pritekal postopno toplejši in bolj vlažen zrak, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Ob obali bo pihal okrepljen jugo.

Padavine bodo zvečer najprej zajele zahodne kraje, nato pa se bodo v prvem delu noči okrepile in razširile proti vzhodu. »V prvih nočnih urah tako pričakujemo boj med dotokom toplega zraka na eni strani in jakostjo padavin na drugi. Ta boj bo najbolj izrazit v osrednjih krajih, kjer je zato zelo težko napovedati višino meje sneženja,« so zapisali. Na jugu bo večinoma deževalo, na severu večinoma snežilo, v osrednji Sloveniji pa lahko tako sneži, kot dežuje. V drugem delu noči bodo padavine oslabele in ponehale.

Današnji izračuni obetajo največ snega Gorenjski in Koroški (po nižinah do 10, v gorah do 20 cm). Drugod bo snega manj, na Primorskem, Dolenjskem, v Posavju in v Beli krajini pa bo predvidoma le deževalo, so zaključili.

Podobno bo stanje v FJK, ki pa je zlasti v južnejših predelih še bolj izpostavljena južnim vetrovom. Otoplitev bo razen v severnih nižinskih predelih in morda tudi ponekod na Goriškem za še nekoliko hitrejša kot v Sloveniji. Možnost za sneženje je v nižinah FJK in na Kraški planoti skromna. Ni pa izključeno, da se bo na začetku padavin lahko vseeno prikazalo nekaj snežink.