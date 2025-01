Arso je za jutri (petek) za jugozahod in za jugovzhod Slovenije objavil rumeno opozorilo zaradi poslabšanja vremena. Za jugozahod države velja od 11. ure do polnoči, za jugovzhod pa od 6. do 11. ure. V prvem primeru (za jugozahod) opozarja pred vetrom (burjo), ki bo lahko dosegal hitrost od 50 do 70 kilometrov na uro. V drugem primeru (za jugovzhod Slovenije) pa opozarja pred snegom. Padlo naj bi ga lahko od 5 do 25 centimetrov v 24 urah, piše v opozorilu.