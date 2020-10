Arso za nedeljo objavil rumeno opozorilo

Arso je za nedeljo za vso Slovenijo, vključno za jugozahodne in severozahodne predele države, ki so najbližji FJK, že včeraj objavil rumeno opozorilo, danes zjutraj pa ga je posodobil. Za jugozahod Slovenije opozarja pred okrepljenim vetrom, izdatnejšimi padavinami in krajevnimi nevihtami.

Maksimalna hitrost vetra bo od 6. ure do 23. ure v nedeljo lahko dosegala 70 do 85 km/h, so zapisali v opozorilu, v celotnem dnevu bo lahko padlo od 25 do 50 mm dežja, med 2. in 9. uro pa so možne krajevne nevihte, še opozarjajo.

V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo in pričelo deževati, je zapisal Arso v današnji jutranji napovedi. Ob morju bo sprva tudi kakšna nevihta. Začel bo pihati severovzhodnik, na Primorskem proti jutru burja. V nedeljo bo oblačno s padavinami in občutno hladneje. Meja sneženja se bo čez dan spustila na okoli 1000 m, predvsem v severnih krajih pa tudi do okoli 700 m nadmorske višine. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja.

V nedeljo bo zasnežilo gorske prelaze, sporoča Arso na Twitterju, predvidoma bo snežilo tudi v nekaterih alpskih dolinah. Zadnje sneženje oktobra so v Ratečah beležili leta 2012, rekord pa je iz leta 1970, ko je zapadlo 34 cm snega.