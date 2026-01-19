Avtocestni odsek med Sesljanom in Moščenicami ponovno prevozen

Avtocestni odsek med Sesljanom in Moščenicami je od 16. ure ponovno prevozen, je sporočila družba Autostrade Alto Adriatico. Pristojne službe so odstranile posledice nesreče, v katero je malo pred 12. uro vpletenih šest tovornjakov (prvotno so poročali o treh tovornjakih), ki so med drugim izgubili tovor. Ena oseba se je poškodovala. Dva tovornjaka sta po nesreči lahko nadaljevala z vožnjo, štiri pa so jih morali odstraniti.

Kot smo poročali so nastajali zastoji. Da se ne bi vrste preveč podaljšale je družba Autostrade Alto Adriatico za tovornjake zamenjala smeri vožnje na prizadetem delu cestišča. Začasni ukrep je še v veljavi.