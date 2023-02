Blizu videmskega stadiona je danes zjutraj malo pred 8. uro avtomobil do smrti povozil žensko. Za zdaj njene identitete še niso sporočili.

Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki pa ji žal niso mogli več pomagati, saj je utrpela prehude poškodbe in so lahko le potrdili njeno smrt. Na kraju so bili policisti, lokalni policisti in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in so poskrbeli za preusmerjanje prometa, ki je bil upočasnjen.