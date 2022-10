V Vidmu je danes zgodaj popoldne v drevoredu Palmanova avtomobil podrl očeta in 10-letnega sina. Utrpela sta več poškodb. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so jima na kraju nudili prvo pomoč, nato so ju z dvema reševalnima voziloma prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi.