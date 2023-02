Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so malo pred poldnevom posredovali v Vidmu, kjer je avtomobil v Ul. Aquileia podrl žensko in majhnega otroka na vozičku. Odbilo ju je kaka dva metra stran in sta poškodovana obležala na cestišču. Reševalci so jima na kraju nudili prvo pomoč, nato so ju prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo.