Balkan - črna luknja, ki se otepa migrantov

V strahu za svoje življenje, za življenje svojih najdražjih se migranti na poti proti severu ali zahodu Evrope na begu čez Balkan znajdejo v »črni luknji«, kjer jih skorajda vsakodnevno čakajo nečloveško ravnanje, poniževanje, zaseganje oz. uničevanje osebnih predmetov, nasilje in preganjanje, tudi s strani sil javnega reda; vse več je tudi primerov spornega potiskanja prebežnikov iz države k sosedu, od koder so pač prišli - t.i. push-back.

KOALICIJA JE LAHKO REŠITEV

Kako bi jim lahko pomagali? Kaj bi lahko ukrenili, da bi se tako ravnanje prekinilo? »Nedvomno je treba združiti moči in širiti dobre prakse, pozorno nadzorovati dogajanje, stremeti za izmenjavo in objavljanje informacij, povezovati se in sodelovati. Zato je nastala mreža, pravzaprav koalicija med nevladnimi organizacijami, ki so na Balkanu dejavne na področju pomoči migrantom oz. prosilcem za azil,« je novinarje danes seznanil referent zanjo pri Italijanskem konzorciju za solidarnost (ICS) Matej Iscra. Koalicijo sestavljajo ob tržaškem ICS namreč še Centar za zašitu i pomoć tražiočima azila iz Beograda, Centar za mirovne studije iz Zagreba in Legis iz Skopja, ki si bodo prizadevali za spoštovanje pravic in izboljšanje življenjskih pogojev ljudi, ki povsem razumljivo bežijo pred oboroženimi konflikti, nasiljem, lakoto.