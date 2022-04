Bančne kartice začasno neuporabne po vsej Italiji

Plačila z bančnimi karticami so bila danes od 11.45 do okrog 12.15 ali malo dlje onemogočena po vsej Italiji in tudi v FJK, poročajo številni mediji, ki so med drugim prejeli pritožbe strank zavodov Intesa Sanpaolo, UniCredit, Poste Italiane in Bnl Bnp Paribas. Kot kaže, so težave nastale v omrežju Nexi, ki omogoča tovrstna plačila, pri čemer so bile neuporabne tudi kreditne kartice. Iz Nexija so sporočili, da se je zataknilo pri dobavitelju Ibm. Dvigi gotovine so bili vsekakor možni na bankomatih posameznih bank.