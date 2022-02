Bazovica odmevala tudi v Lizboni

Slovenski predsednik Borut Pahor je na Inštitutu za družbene in politične vede (ISCSP) Univerze v Lizboni prejel častni doktorat Univerze v Lizboni - Doctor Honoris Causa - za njegova prizadevanja za spravo in za skupni Evropski projekt. »Moč sprave je v njeni moralni razsežnosti,« je v govoru poudaril Pahor - ne gre namreč le za vzpostavitev pravnih, političnih, gospodarskih in družbenih okvirov za sodelovanje. »Vse to je seveda pomembno, a toliko bolj, če izhaja iz trdnih moralnih temeljev,« je še dejal.

Kot primer je Pahor omenil Elizejsko pogodbo, ki je bila pred skoraj 60 leti sklenjena med Francijo in Nemčijo in je evropski evropski integraciji zagotovila simbolni in stvaren moralni temelj.

V nadaljevanju je predsednik Slovenije orisal, kot je dejal, enega najbolj čustvenih dogodkov svoje politične kariere, ko sta julija 2020 z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello z roko v roki v Bazovici stala pred dvema spominskima obeležjema, pomembnima za Slovence in Italijane. Pahor je pojasnil, da je v tistem stisku rok vse, v kar sam najbolj verjame: mir, sprava, harmonija, prijateljstvo, dobrososedstvo, dialog, sodelovanje in skupen evropski duh.