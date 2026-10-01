Sočo izključili iz projekta SloVolley

Soča ni več del projekta SloVolley. Tako izhaja iz ponedeljkovega sestanka, ki ga je sklical garant projekta, sicer predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin. Na njem so sodelujoča društva v projektu, ki združuje oz. je združeval vsa slovenska društva v Italiji, ki se ukvarjajo z moško odbojko, izglasovala, da sovodenjsko društvo izključijo iz njega.

Potem ko tudi tokrat niso našli skupnega jezika, so Naš prapor, Olympia, Sloga Tabor in Val enotno glasovali, da se Sočo izključi iz projekta, medtem ko se predstavniki Soče niso strinjali z odločitvijo. Društva Soči očitajo, da je delovala predvsem za lastno društvo in ne za skupen projekt, saj se v vseh teh letih ni nikoli zgodilo, da bi najboljše igralce združili v isto ekipo. Priznavajo jim, da delajo dobro, ker imajo zelo razvejano dejavnost, tudi mladinsko, a da tega ne morejo delati v korist svojega društva na ramenih SloVolleyja. Pri Soči zaenkrat ne dajejo izjav za medije.

Predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, ki je bil tudi garant projekta SloVolley in je kot rečeno sklical ponedeljkov sestanek, je pojasnil, da bo garant znova lahko postal, ko bo videl nov sporazum, ki ne vključuje Soče, in se bo odločil na podlagi programa, če bo smatral, da bo novi protokol odpiral možnosti za sodelovanje v bodoče.