Bernard Sadovnik na čelu Sosvetov avtohtonih narodnih skupnosti

Stalna konferenca predsednikov Sosvetov avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji je v torek v resoluciji pozvala parlamentarne stranke k ohranitvi ogroženih jezikov avtohtonih narodnih skupnosti. Na srečanju na Dunaju so za svojega novega predsednika izvolili vodjo Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernarda Sadovnika.

Generalna skupščina konference predsednikov v resoluciji poziva parlamentarne stranke, da nujne ukrepe za ohranitev jezikov narodnih skupnosti nemudoma in dosledno vključijo v prihodnji delovni program v skladu z ustavnim ciljem, so sporočili iz SKS.

Med ukrepi so našteli nujne izboljšave na področju izobraževanja, finančno zagotovitev dvojezičnega šolanja v jezikih narodnih skupnosti v zasebnih šolah ter ustrezno zakonsko ureditev na zvezni in deželni ravni. Med drugim se zavzemajo še za dopolnitev zakona o narodnih skupnostih, ovrednotenje financiranja narodnih skupnosti in uresničitev vseh neizvedenih sklepov vseh Sosvetov avtohtonih narodnih skupnosti.

Sadovnik je ob izvolitvi v torek napovedal, da bo zahteval uresničitev sprejete resolucije, »da preprečimo izumiranje ogroženih jezikov avtohtonih narodnih skupnosti«. Zagotovil je še, da bo dosledno nadaljeval začrtano pot, da se njihovim skupnim prizadevanjem zagotovi večjo prepoznavnost v javnosti.

Sadovnik je decembra lani postal predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu avstrijskega kanclerja, s čimer je postal tudi član Sosveta avtohtonih narodnih skupnosti. Na položaju je nasledil Martina Ivancsicsa iz hrvaške narodne skupnosti, ki se je s položaja umaknil iz zdravstvenih razlogov.

Sosvet je svetovalni organ pri uradu avstrijskega kanclerja. Imajo ga vse uradno priznane narodne skupnosti v Avstriji - poleg slovenske še hrvaška, madžarska, slovaška, češka in romska.