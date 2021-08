Bik iz klavnice zbežal po mestnih ulicah

Včeraj dopoldne je med razkladanjem treh bikov v klavnici Postojnskih mesnin eden zbežal, se prebil skoraj čez sam center Postojne in se zatekel v ulico Nova vas, poročajo Primorske novice. Tam so ga zadeli z uspavalno puščico in ga odpeljali nazaj v klavnico.

Nekaj minut pred enajsto uro so iz Postojnskih mesnin sporočili, da je 400-kilogramski bik zbezljal po bližnjih ulicah. Odtaval je čez Postojno vse do ulice Nova vas med vrtcem in šolo Antona Globočnika. Ob njem so hiteli policisti, ki so opozarjali domačine, naj bodo previdni in jim svetovali, naj se raje umaknejo v avte.

Ob vrtcu se je bik vendarle umiril in čakal. Kmalu je prišel lovec, ki bi ga lahko ustrelil, česar pa mu policisti niso dovolili, ker bi moral streljati v naselju. Poklicali so zato na pomoč veterinarja s puško za omamljanje iz Cerknice. Bika je uspešno zadel, žival je zaspala in naposled so jo odpeljali nazaj v klavnico.