Bistriškemu glasbeniku iz avtomobila ukradli instrumente in opremo

Eden najbolj dejavnih slovenskih glasbenikov Peter Smrdel je danes sporočil, da so mu ponoči iz avtomobila ukradli opremo, poročajo Primorske novice. Oškodovali so ga za več kot 5000 evrov.

»Včeraj so mi med koncertom na festivalu Jazzinty ukradli opremo,« je na Facebooku zapisal Peter Smrdel iz Ilirske Bistrice, sicer dejaven v številnih slovenskih zasedbah, kot so Vazz Live, Smrdel Brothers Collective, Mind Tree, Hei’An, WCKD Nation in drugi.

Do kraje je prišlo na parkirišču na Novem trgu v Novem Mestu, tik ob festivalskem odru.

Iz avtomobila je izginila bas kitara bež barve znamke Fender Precision, ojačevalec za bas Aguilar A 700, zvočnik Van Der Kley MNT 112 in torba Harvest Fine Leather iz rdečega ponijevega usnja.

Smrdel prosi vse, ki bi karkoli vedeli o omenjeni ukradeni opremi, da se z morebitnimi informacijami obrnejo nanj ali pa stopijo v stik z njim prek družbenih omrežij. Odprt je tudi za kakršnokoli finančno pomoč. Za glasbenika je namreč oprema veliko več kot le orodje za delo – je njegov glas, izraz in življenjska pot. Kraja instrumentov pomeni krajo ustvarjalnosti, spominov in prihodnjih zgodb, ki bi se lahko zgodile na odru.