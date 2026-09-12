V kulturi naj bodo v ospredju vsebine in pragmatičnost

Slovensko stalno gledališče, kulturna infrastruktura, Zamejska kulturna koordinacija, kroženje kulturnih projektov in slovenski medijski prostor so bile glavne teme, o katerih je tekla beseda na vcerajšnjem srečanju pri slovenski ministrici za kulturo Ignaciji Fridl Jarc. Sestanka sta se udeležila predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO, Nives Cossutta in Walter Bandelj, ki sta po prvem, torej spoznavnem pogovoru z ministrico izpostavila njen pragmatičen pristop pri obravnavanju potreb, izzivov in načrtov slovenske manjšine, a tudi njeno poznavanje slovenskega kulturnega delovanja izven slovenskih meja.

»Po splošni predstavitvi smo se lotili detajlov, saj ministrica pozna naše delovanje. Zato smo se pri delovanju Slovenskega stalnega gledališča dotaknili tudi vprašanja lastništva tržaškega Kulturnega doma,« nam je povedala predsednica SKGZ Nives Cossutta. »Pravilno je, da je ministrica seznanjena s tem, kar se dogaja. Dogaja pa se nič: družba Dom ni še pojasnila, kdo je vse skupaj zakuhal in ne poznamo imen odgovornih za nastalo stanje,« je dodal predsednik SSO Walter Bandelj.

V ospredju je bilo tudi delovanje Fundacije Narodni dom, natančneje domova v Trstu. »Ministrica je predlagala ustanovitev delovne skupine, ki bi spremljala načrtovanje vsebin, ki jih bomo kot skupnost izvajali v Narodnem domu v Ulici,« nam je povedal Bandelj.

Predsednika SKGZ in SSO sta ministrici Fridl Jarc izrazila pričakovanje, da se po več kot letu dni od ustanovitve Zamejske kulturne organizacije povezovanje in sodelovanje med manjšinskimi kulturnimi ustanovami vendarle začne.