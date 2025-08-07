Blizu Loga pod Mangartom reševali soteskarja

Včeraj ob 17.26 so policijo obvestili, da se je med soteskanjem v kanjonu Fratarica blizu naselja Log pod Mangartom poškodovala ena oseba, poročajo Primorske novice. Po sedaj zbranih podatkih se je skupina 14 oseb pod vodstvom dveh vodnikov lokalnega podjetja, ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo, odpravila na soteskanje v Fratarico.

Med soteskanjem si je 29-letni Nemec pri skoku s skale z višine približno pol metra ob doskoku v tolmunu poškodoval koleno. Po nesreči je bilo na kraj napotenih devet članov oziroma dežurna ekipa GRS Bovec za reševanje v gorah, ki je poškodovanca na kraju oskrbela. Kasneje so ga prevzeli člani dežurne helikopterske ekipe GRS za reševanje v gorah in ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Jesenice. Policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili.