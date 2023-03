Bomo ohranili vse razrede?

Koliko razredov bodo v prihodnjem letu 2023/2024 imele slovenske šole v Italiji? Sodeč po številkah, ki izhajajo iz rezultatov januarskega vpisa v prvi letnik in strogo upoštevajoč italijansko zakonodajo, ki kljub olajšanim pogojem za šole, ki delujejo na območjih, kjer živijo jezikovne manjšine, določa minimalno število desetih učencev oz. dijakov za posamezen razred, bi se utegnilo zgoditi, da bi jih bilo manj kot v tem trenutku.

28. februar je bil v Furlaniji - Julijski krajini še zadnji možni dan za vnos predlogov o oblikovanju razredov v računalniški sistem Sidi, za kar so bili zadolženi ravnatelji posameznih šol. Le-ti so pred časom od Deželnega šolskega urada prejeli več dopisov s tem v zvezi, ravnateljem slovenskih in dvojezičnih šol je pisal tudi načelnik Urada za slovenske šole Igor Giacomini ter jih opozoril na vprašanje nezadostnega števila otrok in mladih za sestavo razredov.

Minimalno oz. maksimalno število učencev oz. dijakov v posameznem razredu določa uredba predsednika republike št. 81 z dne 20. marca 2009. Za osnovne šole je minimalno število 15, maksimalno pa 26 učencev, na prvostopenjske (nižje) srednje šole je razmerje 18-27, na drugostopenjskih (višjih) srednjih šolah pa mora začetni razred šteti vsaj 27 dijakov. Na goratih območjih, malih otokih in ozemljih, kjer prebivajo jezikovne manjšine, pa se od teh kriterijev odstopa in je minimalno zahtevano število učencev oz. dijakov za ohranitev samostojnega razreda deset.

Številke, ki jih je prinesel letošnji januarski vpis v slovenske vrtce in šole, kaže, da marsikatera šola ne izpolnjuje zgoraj omenjenih kriterijev za oblikovanje samostojnih razredov v prvem letniku. Na 29 osnovnih šol jih pogoje izpolnjuje devet, na devet prvostopenjskih srednjih šol vse razen ene, od 17 učnih smeri na drugostopenjskih srednjih šolah pa bi upoštevajoč veljavno zakonodajo samostojen prvi razred lahko oblikovali le na desetih.

