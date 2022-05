Borijo se za obstoj javnega medija

Stavkajoči na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so ob opozorilni stavki za uro prekinili delo in se zbrali na zboru, kjer so ponovili svoje stavkovne zahteve po novinarski in uredniški avtonomiji ter izpostavili pomen javnega medija. Napovedali so, da bodo še naprej delali profesionalno, kakovostno in etično ter da se bodo borili za obstoj RTVS.

Predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je v uvodnem nagovoru opozorila, da na nepravilnosti in neprofesionalizem v javnem zavodu opozarjajo že dlje časa, danes pa stavkajo, ker jim ni preostalo nič drugega. Med glavnimi stavkovnimi zahtevami sta sicer novinarska in uredniška avtonomija in depolitizacija javne RTV.

»Mi smo tukaj zaradi javnosti, želimo, da javni medij zasleduje javni interes,« je poudarila. Ob tem ne želijo, da se jih deli na leve desne: »Mi smo zaposleni, ki delujemo po profesionalnih standardih.« Ob tem je še ugotavljala, da se znotraj RTVS rojeva izjemna solidarnost.

Zbrane pred poslopjem Televizije Slovenije - zbor delavcev je bil sicer tudi pred regionalnima centroma v Kopru in Mariboru - je nagovorilo več ustvarjalcev programa in drugih podpornikov, med drugim tudi voditelj nedavno ukinjene oddaje Studio City Marcel Štefančič. Ocenil je, da so pred volitvami televizijo prevzeli ljudje, ki so jo prelevili v propagandni predvolilni stroj, ob tem pa delalo slabo televizijo. Po njegovih besedah je skrajni čas, da televizijo prevzamejo ljudje, ki jo znajo delati, ki jo poznajo, razumejo, cenijo.

Ana Jurc je v imenu uredništva MMC predstavila razmere v uredništvu po nastopu Igorja Pirkoviča na mesto v. d. urednika uredništva za nove medije v Multimedijskem centru zavoda (MMC). Po njenih besedah v. d. urednika svojega dela skoraj ne opravlja oz. ga opravlja zelo selektivno, in sicer z uredniškimi intervencijami na točno določene politične teme, ki jih niti ne želi vsebinsko pojasnjevati. MMC, kot pravi Jurčeva, tako zadnja dva meseca deluje po načelu samoorganizacije, saj zaposleni svoj poklic in odgovornost do javnosti jemljejo resno.

Predsednica Aktiva novinarjev informativnega programa na TVS Marta Razboršek je ob tem pozvala k nujnim spremembam zakona o RTVS, da se nikoli več ne bi zgodilo, da bi lahko lahko ena oseba, ne da bi se ozirala na mnenje odgovornega urednika informativnega programa, program spremenila do neprepoznavnosti in umikala oddaje. »Skupaj z zaposlenimi spišite zakon, ki bo onemogočil tak vpliv na javni servis, kot so si ga nekateri privoščili sedaj,« pa je pozvala politiko.

Predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek meni, da današnja stavka ni konec, ampak le začetek. Edina prava novinarska drža je pokončna, taka je tudi stavka in tak naj bo tudi nadaljnji boj, je pozvala. »Nujna je depolitizacija javnega servisa, ki ni v nikogaršnji službi, še manj pa kogarkoli služabnik. RTV lahko služi kvečjemu javnosti in interesom javnosti - nikdar pa parcialnim interesom, sploh pa ne tistim političnim, ki si jo skušajo podrediti in jo instrumentalizirati za strankarske interese ter docela degradirati in razvrednotiti novinarsko delo,« je poudarila.

Stavkajoče novinarjev informativnega programa so podprli tudi radijski kolegi. Kot je v njihovem imenu pozval urednik na Radiu Slovenija Aleš Kocjan, se je neprofesionalnim uredniškim odločitvam treba upreti.