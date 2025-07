Brez dvojezičnosti ni znamke

Poštna znamka brez dvojezičnega napisa je na Južnem Tirolskem nesprejemljiva in tudi nezakonita. Predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher je od pristojnega ministra Adolfa Ursa zahteval in dosegel umik znamk z zgolj italijanskim napisom gorskih vrhov Latemar (v nemščini Latemargruppe) in Catinaccio (v nemščini Rosengarten in ladinščini Vaiolon). Oba se nahajata na meji med pokrajinama Trento in Bocen. Zaradi ministrove izjave je pošta v zadnjem trenutku ne brez zadrege odpovedala uradno predstavitev enojezičnih znamk.

Urso je priporočil državni filatelistični komisiji in poštni upravi, da takoj umakneta enojezični znamki. Minister, ki pripada stranki Bratov Italije, se je zavzel »za polnopravno ovrednotenje krajevnih identitet« ter izrazil upanje, da bodo pristojni popravili »napako«.

Kompatscher je zadovoljen

Kompatscher je zadovoljen, da se je minister tako hitro odzval na njegov protest in pri tem spomnil, da je dvojezičnost na Južnem Tirolskem ustavno priznana, v sami ustavni listini pa je dežela Tridentinska – Južna Tirolska zapisana z dvojezičnim uradnim imenom. Predsednik pokrajine ugotavlja, da je poštna uprava pred časom izdala znamko le z italijanskim imenom gore Odle (v nemščini Geislerspitzen), ki je bila nekaj časa v prometu in so jo umaknili šele po glasnih protestih južnotirolskih oblasti. Kompatscher je vsekakor prepričan, da v obeh primerih ni šlo za spodrsljaj, temveč za popolno nepoznavanje državne zakonodaje o zaščiti jezikovnih manjšin in hkrati zgodovine Južne Tirolske.