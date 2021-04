Na vrata učilnice Slovenskega izobraževalnega konzorcija (Slovik), resda samo spletne, bodo danes prvič potrkali udeleženci izobraževalnega programa za kakovostno kadrovsko rast Pripravljeni na bodočnost.

O njem smo se pogovorili z znanstveno direktorico konzorcija Jasno Legiša, ki je ta položaj zasedla marca. Strokovnjakinja za govorico telesa ima za sabo bogato študijsko in delovno pot: po diplomi iz komunikologije v Trstu in magisteriju iz psihologije v Ljubljani je na tržaški univerzi doktorirala iz psihologije. Izpopolnjevala se je v ZDA, postdoktorski študij iz nevroznanosti je dokončala v francoskem Strasbourgu, kjer se je tudi zaposlila. Več let je delala na področju svetovanja in upravljanja s človeškimi viri v raznih podjetjih. Zase pravi, da ji je blizu psihologija dela in da jo posebno vznemirjajo inovacije. Njene izkušnje segajo tudi v univerzitetno okolje, saj predava na univerzah, sicer pa tudi poučuje na drugostopenjski srednji šoli v Gorici.

Na kadrovskem področju imate več izkušenj. Katere kompetence danes delodajalci iščejo pri kandidatih za zaposlitev?

V zadnjem letu so zaradi izrednih razmer, ki jih narekuje koronavirusna epidemija, v ospredje stopile nekatere kompetence, ki so sicer bile pomembne že prej, a so v tem obdobju hitrih sprememb v delovnem okolju in v družbi postale bistvene. Nekaj prečnih kompetenc je res bistvenih, to so recimo fleksibilnost, uvajanje inovacije, odločanje, sistematičnost, divergentno razmišljanje, sposobnost načrtovanja in komunikacije ter timsko delo, tako na daljavo kot v navzočnosti ... Ob teh pa še kakovost. Brez kakovosti ne bomo šli daleč.

Gre torej za preplet sposobnosti, ki pripomore, da je oseba primerna za delovanje v konkurenčnem okolju?

Tako je. Golo strokovno znanje je zelo pomembno, o tem ni nobenega dvoma. A ob njem so za vključevanje in uspešno delovanje v delovnem okolju bistvenega pomena tudi prečne kompetence.

Lahko pojasnite, kaj so prečne kompetence?

Prečne kompetence so spretnosti, kot so komunikacija, vodenje, načrtovanje – gre skratka za spretnosti razmišljanja in načina obnašanja.

So to že prirojene sposobnosti ali se tega lahko priučimo?

Kot pri vsaki stvari osebnost do neke mere pomaga. Lahko pa se vsi naučimo. V svoji karieri sem trenirala veliko menedžerjev, tudi v dokaj pomembnih podjetjih in na visokih položajih. Verjemite mi, da sem se večkrat znašla pred nekom, za katerega je na prvi pogled kazalo, da bo katastrofa, npr. takrat, ko je podjetje prevzel kak potomec lastnika ... Kazalo je, da bo trda pot, a potem s spoznavanjem, s tehnikami in treningom se je oseba izoblikovala. Je pa treba delati na tem. Nekateri skratka imajo prirojene sposobnosti in potrebujejo manj treninga, drugi pa več.