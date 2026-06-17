Poostren nadzor na barkovljanski obali

Med junijem in septembrom je barkovljanska obala priljubljen kraj, kjer preživljajo Tržačani in turisti najbolj vroče dneve v letu. Od borovega gozdiča do Miramara so površine, namenjene kopalcem, prekrite s pisanimi brisačami in ležečimi ljubitelji zagorele kože. Nekateri brezskrbno skočijo v morje, drugi pa so nekoliko bolj previdni in neradi zapuščajo svoje osebne predmete na plaži brez varstva.

Tam, kjer je gneča, se namreč večkrat pojavljajo žeparji, torbičarji in drugi nepridipravi, ki si prilastijo kopalčeve denarnice, sončna očala, telefone in drugo, ali pa ljudje, ki kalijo mir in s svojim vedenjem povzročajo škodo. Zato bo tržaška občina tudi letos do sredine septembra z lokalno policijo in okrepljenim nadzorom obiskovalcem zagotavljala večjo varnost.

»Četrto leto zapored uvajamo okrepljeni poletni nadzor nad tem območjem,« je včeraj v portiču ob začetku gozdiča v Barkovljah na srečanju z novinarji povedala Caterina de Gavardo, ki je v mestni vladi pristojna za varnost in lokalno policijo, »tako kot so sicer predlagali sami obiskovalci tržaške plaže. Tu so od danes dalje lokalni policisti od jutra do večera številnejši kot pozimi.« Pojasnila je, da bodo ob morju vedno prisotni štirje lokalni policisti, peš in na motorju. »Motor omogoča hitrejše premikanje po cesti, kjer je promet običajno gost. Miramarski drevored, je tržaška cesta, na kateri se letno pripeti največ nesreč,« je pojasnila. Od maja do včeraj jih je bilo na primer deset.

Barkovlje sicer še vedno veljajo za umirjen mestni predel, je povedal poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi. »Da bi tak tudi ostal, se pred kršitelji postavljamo odločno. Vozniki so včasih predrzni. Slabo parkirajo, prehitevajo ali zamenjujejo smer vožnje, kjer to ni dovoljeno, z vozilom zasedajo avtobusna postajališča in še bi lahko naštevali. Ne dovoljujemo kampiranja in skušamo preprečiti primere nasilja, zlasti tam, kjer se zbirajo mladi. Za to skrbijo lokalni policisti, ki se v skupinah po dva sprehajajo po obali v uniformi ali v civilu,« je poudaril Milocchi.