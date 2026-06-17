Ponosen, da je slovensko narodno skupnost ponesel na evropsko raven

V mestu Morlaix v Bretaniji, na severozahodu Francije, je konec aprila potekal občni zbor evropske mladinske organizacije YEN (Youth of European Nationalities), ki združuje mladinska manjšinska društva iz vse Evrope. Med odbornike je bil izvoljen tudi predstavnik slovenske narodne skupnosti v Italiji Martin Kits Nieuwenkamp. Martin, ki izhaja iz slovensko-nizozemske družine in stanuje pri Sv. Ivanu v Trstu, je predstavnik Društva mladih Slovencev v Italiji DM+, rednega člana organizacije YEN, v katerem je ravno tako odbornik. Med slovenskimi člani YEN-a so tudi Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), Koroška dijaška zveza (KDZ), Mlada EL ter Mladi v odkrivanju skupnih poti (MOSP).

»Odbor sestavlja sedem članov med 16. in 35. letom starosti. Vsako leto na občnem zboru izvolijo polovico novega odbora oz. izmenično tri ali štiri člane za obdobje dveh let. Tako je zagotovljena kontinuiteta,« je za Primorski dnevnik povedal Kits, maturant na tehniškem zavodu Žige Zoisa v Trstu.

V prihodnjih dveh letih bo opravljal funkcijo odbornika za manjšinske pravice in politiko. »Moje naloge so usmerjene v nadziranje manjšinskih politik, komunikacijo s člani društev in predstavljanje interesov članov društev ter YEN-a na prireditvah, dogodkih in omizjih Združenih narodov. Hkrati sem pristojen tudi za pisanje resolucij za European Youth Forum.« Teh odgovornosti se ne boji, ravno nasprotno – zelo je motiviran in počaščen, da prevzema to vlogo ter da lahko slovensko narodno skupnost ponese na evropsko raven. Z odborniki ima, kot pravi, že dober odnos, saj jih je zlasti v zadnjem letu kot odbornik DM+ nekoliko tesneje spoznal. Dobro sodeluje tudi s svojo predhodnico, ki mu pomaga pri prvih korakih.

Odbor YEN-a ima redne mesečne seje v hibridni obliki, vsake tri mesece se skušajo srečati še v živo. Martina Kitsa pa čaka te dni matura. »Vnaprej sem ostale odbornike opozoril na to obveznost, ki pa ne predstavlja ovire. V prvih mesecih je faza tranzicije, ko se spremlja dogajanje, v poletnih mesecih bo novi odbor končno operativen in bomo delali na novih projektih,« je pojasnil Kits, ki se bo delu bolj posvetil po državnem izpitu.