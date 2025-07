Brez večje vročine, ob koncu tedna spet severni zrak

Ob nekajdnevnih vztrajnih jugozahodnih tokovih in nekaj vremenskih motnjah so se pri nas po pričakovanjih pojavljale padavine, deloma plohe in nevihte, mestoma tudi močne, in je prišlo do občutnejše osvežitve. Količine dežja so bile ob nevihtah iz kraja v kraj zelo različne, ponekod je tudi občasno klestila toča ali so se pojavljali nalivi. Začel je pritekati hladnejši severni zrak, pri čemer so danes dnevne temperature povečini le okrog ali rahlo nad 20 stopinjami Celzija.

Ciklon se oddaljuje proti jugovzhodu, njegov vpliv se bo postopno zmanjšal. Danes bo sicer še povečini oblačno in bodo možne krajevne padavine, med njimi tudi posamezne plohe ali nevihte.

Jutri bo vreme podobno, verjetnost padavin pa se bo zmanjšala in zlasti v popoldanskih urah bodo možne delne razjasnitve. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja. Tudi jutrišnji dan bo za ta čas kar svež.

Od srede do petka bo povečini sončno z občasno popoldansko krajevno nestanovitnostjo. Dnevne temperature bodo iz dneva v dan postopno višje in bodo v petek dosegale do okrog 28 ali 29 stopinj Celzija.

V soboto bo naše kraje dosegla nova višinska dolina s hladnejšim severni zrakom. V soboto in nedelje kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Spet se bo ohladilo.