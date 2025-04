Brezplačna aplikacija Planinske zveze Slovenije za lažji obisk gora (video)

Aplikacija je doslej ponujala prikaze okrog 2500 vnaprej pripravljenih poti, večinoma planinskih, nekaj pa tudi pohodniških, gozdnih učnih, turističnih in turnokolesarskih. »Ker si je precej uporabnikov želelo ogledati poti, kakršne so si sami zamislili ali prehodili, smo v maPZS dodali novo orodje, tako imenovani sestavljalnik poti,« so danes sporočili iz PZS.

Aplikacija Planinske zveze Slovenije (PZS) za lažje načrtovanje izletov in orientacijo na terenu maPZS po novem vključuje tudi tako imenovani sestavljalnik poti ( ter prikaz voznih redov avtobusov in vlakov na vseh postajališčih v Sloveniji. Podatki se dnevno osvežujejo iz katastra planinskih poti PZS in ostalih javno dostopnih baz. Naložite jo lahko s preslikanjem QR kode na fotografiji ali tukaj .

S tem orodjem si lahko vsak uporabnik izbere izhodišče kjer koli v Sloveniji in sestavi svojo pot iz odsekov poti, vrisanih v aplikaciji, do poljubno oddaljenega cilja svojega izleta. Aplikacija bo prikazala podatke o dolžini sestavljene poti, višinski razliki vzponov in sestopov na poti, zahtevnosti poti, vrstah podlage in markacij ter o času, potrebnem za pot.

Sestavljena pot ostane shranjena na uporabnikovi napravi, podatke o njej pa je mogoče tudi izvoziti v formatu, primernem za navigacijske naprave oziroma aplikacije.

Novost je tudi prikaz voznih redov avtobusov in vlakov na vseh postajališčih v Sloveniji, povezanih z aktualnimi voznimi redi javnega potniškega prometa. »S tem je maPZS postal zelo uporabno orodje za načrtovanje obiska gora z javnim potniškim prometom. Pa ne zgolj gora, saj je uporabno za območje celotne Slovenije,« so navedli v PZS.

Po njihovih besedah je s tem orodjem še posebej učinkovito načrtovanje izletov, ki se končajo na drugi lokaciji, kot je njihov začetek, in izletov, pri katerih se na izhodišče vrnemo z javnim potniškim prometom.

V PZS so ob tem opozorili, da so razmere v visokogorju še vedno zimske in zelo zahtevne: »Veliko je še snega, v teh dneh tudi novozapadlega, zlasti na severnih pobočjih. Zjutraj je sneg lahko še zelo trd in pomrznjen, sredi dneva in popoldne pa mehak ter lahko povzroča težave pri gibanju.«

Že pri načrtovanju ture doma, zlasti v visokogorje, je zato treba biti zelo premišljen in odgovoren ter si izbirati cilje, ki smo jim celostno kos, so poudarili.

Visokogorske koče so po njihovih navedbah še zaprte, večina koč v sredogorju in nižje ležeče koče pa v času prvomajskih praznikov pričakujejo planince.