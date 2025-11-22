Bruselj opomnil Italijo zaradi motenj radijskih signalov pri sosedah

V Bruslju so včeraj s prvim opominom proti Italiji sprožili postopek zaradi nespoštovanja evropskega kodeksa elektronskih komunikacij in direktive o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve iz leta 2002.

Komisija je namreč presodila, da Italija ni v zadostni meri ukrepala, da bi odpravila škodljive motnje, ki jih italijanske FM radijske postaje povzročajo na območjih sosednjih držav - Slovenije, Hrvaške, Francije in Malte. Te motnje so ponekod tako močne, da nacionalnim radijskim postajam onemogočajo uporabo radiofrekvenčnega spektra za predvajanje lastnega programa.

Kljub dolgoletnim prizadevanjem, tudi na slovenski strani, da bi Italija to problematiko uredila, zahodna slovenska soseda tega po presoji komisije ni naredila. Zdaj mora ustrezno odgovoriti v dveh mesecih, sicer bo sledil drugi opomin.