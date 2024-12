Burja bo presegala hitrost 100 km/h, močan veter tudi v gorah

Burja bo jutri (torek) in tudi sprva v sredo lahko dosegala hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro, piše Arso v oranžnem opozorilu. Prav tako bo severni veter v gorah lahko dosegel hitrost 85 kilometrov na uro, še opozarjajo.

Zaradi močnega severnega vetra v gorah od današnjega popoldneva do opolnoči jutri (torek) je prav tako civilna zaščita iz FJK objavila rumeno opozorilo.

Ciklonsko območje, ki je včeraj prešlo naše kraje in je zdaj nad južnim Jadranom, se bo pomaknilo proti Grčiji. Ob hkratni občutni in hitri okrepitvi anticiklona, ki se bo iznad evropskega zahoda širil proti vzhodu, bodo prevladovali močni severni vetrovi, ki bodo preusmerjali proti nam suh in razmeroma mrzel severni zrak.

Od jutri do vsaj vključno petka bo prevladovalo sončno in vetrovno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah povečini pod lediščem ali okrog ničle, ob morju pod 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo okrog ali rahlo nad 10 stopinjami Celzija. Do srede opoldne bo pihala povečini močna burja, nato v glavnem zmerna.