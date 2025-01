Burja presegla 80 kilometrov na uro in se še krepi

Burja je danes v Tržaškem zalivu opoldne presegla 80 kilometrov na uro in se še krepi. V popoldanskih in deloma še večernih urah bo povečini močna s sunki, ki bodo lahko dosegali do okrog 100 kilometrov na uro. V FJK bo prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo okrog 9 stopinj Celzija.

Jutri bo vreme podobno, burja pa bo povečini nekoliko oslabela in bo šibka do zmerna, v soboto pa se bo ponovno okrepila in bo zmerna do močna. Še bo prevladovala jasnina.

V nedeljo bo burja postopno oslabela in ponehala, čez dan bo povečini zmerno do pretežno oblačno.