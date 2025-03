Čakalne dobe za onkološke kirurške posege prepolovili

Čakalne dobe za onkološke kirurške posege so se v zadnjih letih na Tržaškem in Goriškem krepko zmanjšale. Delež nujnih posegov, pri katerih je bila spoštovana predvidena časovnica, se je od leta 2019 do 2024 povečal za 29, do začetka tega leta pa celo za 40 odstotkov. Povprečna čakalna doba se je v istem obdobju prepolovila.

Podatke sta na petkovi novinarski konferenci na sedežu zdravstvenega podjetja Asugi v Svetoivanskem parku predstavila generalni direktor Antonio Poggiana in pristojni v deželni vladi za zdravstvo Riccardo Riccardi. Izpostavila sta, da je pozitivni trend sad deželnih investicij in pravilnih organizacijskih potez v samem podjetju in njegovih posameznih oddelkih.

»Povečala se je učinkovitost, več je posegov, na novo smo premislili postopek rezervacij,« je dobre rezultate utemeljil Poggiana in pri tem navedel tudi finančne vire, s katerimi je Dežela FJK v zadnjih letih zalagala Asugi.