»Carine na uvoz vina si bomo razdelili proizvajalci, uvozniki in ameriški kupci«

Italijanska zveza kmetovalcev Cia je včeraj opozarjala, da bodo 15-odstotne severnoameriške carine na vino v Italiji še najbolj vplivale na bela vina s Trentinskega - Južne Tirolske in iz FJK, ki sta lani v ZDA izvozili za 138 milijonov evrov vina. O tem, kako so tukajšnji vinarji sprejeli novico, da bo uvoz evropskih vin v ZDA ocarinjen s 15-odstotno stopnjo, smo se pogovorili z vinarjem Sašo Radikonom iz podjetja Radikon, ki je tudi predsednik Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja. Podjetje Radikon izvaža v ZDA skoraj petino svojega celotnega proizvoda.

Kaj bodo za vas pomenile 15-odstotne carine na uvoz vina?

Pričakovali smo jih. Vedeli smo, da predsednik ZDA Donald Trump ne bo uvedel 200-odstotnih carin, s katerimi je grozil pred nekaj meseci, tako da smo računali, da se bo stopnja sukala med 10 in 15 odstotki.

Kako boste na to odreagirali?

Uvozniki in distributerji iz ZDA so nas že prosili, naj nekoliko znižamo cene. To velja tudi za druge tukajšnje vinarje, s katerimi sem se pogovarjal. To je bila sicer tudi naša strategija, ko smo se pripravljali na morebitne carine. Pristali smo in bomo cene znižali za nekaj odstotkov, tako da računamo, da nas količinsko ne bo preveč prizadelo. Carine si bomo tako naposled »porazdelili« proizvajalci, uvozniki in ameriški kupci. Naj sicer tudi dodam, da bo prodaja nekoliko upadla predvsem v manjših severnoameriških mestih. V velikih mestih, kjer je več premožnejših kupcev, se je poraba vina nadaljevala na približno isti ravni tudi v teh negotovih mesecih.

Drži, da bodo carine, še bolj kot vas, prizadele vaše partnerje onstran Atlantika?

Tako je. Veliko ljudi je že ostalo brez službe v tem sektorju, tako da carine so in bodo predvidoma bolj vplivale nanje kot na nas. Sicer bodo tudi ameriški uvozniki prilagodili svojo strategijo.

Kako?

Marsikateri uvoznik je zdaj uvažal vina, tudi če kontejnerjev ni popolnoma napolnil. Zdaj bo prihranil tako, da bo kontejnerje do zadnjega kotička napolnil s steklenicami. Predvidevam, da bodo torej naročila manj pogosta, bodo pa večja.