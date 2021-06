Čas je za nov val optimizma

Ob okroglem jubileju slovenske države sta časnika Primorski dnevnik in Primorske novice združila moči in izdala skupno prilogo, ki je v celoti posvečena 30-letnici samostojnosti Slovenije.

Priloga, ki so jo ustvarili novinarke in novinarji obeh dnevnikov, svoje spomine na čas osamosvojitve pa z bralci delijo tudi upokojeni kolegi, ki so bili takrat »zraven«, je zasnovana tako, da osvetljuje številne vidike delovanja v teh 30 letih, zlasti na Primorskem: od gospodarstva, prometne infrastrukture do skrbi za okolje in kulturnega ustvarjanja. Sprehodili smo se tudi po poti od slovenskega tolarja do evropskega evra, pobrskali po spominu, kaj smo pred 30 leti brali, poslušali, gledali, kako smo se oblačili, kakšne kulinarične specialitete so nas tedaj navduševale ... Svoj pogled na Slovenijo so nam zaupali mladi z obeh strani meje, ki so se rodili isto leto kot mlada slovenska država, o desetdnevni vojni so nam pripovedovali sogovorniki, ki so osamosvojitev doživljali v prvih vrstah ... Prav poseben poudarek pa je namenjen slovenski narodni skupnosti v Italiji, ki se, kot piše Bojan Brezigar, po 30 letih še vedno čuti »kot nekakšen okrasek, kulturni privesek« Slovenije.

Gost osrednjega intervjuja je filozof dr. Mladen Dolar, ki je v zadnjem letu postal glas tistega dela družbe, ki ne pristaja na banalne približke. »Pokazati pogum, da greš proti večini in vladajočim predstavam, pogum postaviti nove standarde tega, kar je lahko slovenstvo – to je pravo domoljubje,« je prepričan dr. Dolar.

»Skupna priloga je izjemno lep primer čezmejnega delovanja in povezovanja ter ustvarjanja skupnega medijskega prostora na jugozahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja,« poudarjata urednika priloge Igor Devetak, odgovorni urednik Primorskega dnevnika, in Sašo Dravinec, urednik priloge 7. val Primorskih novic. Ob tem opozarjata, da bo za nadaljevanje »zgodbe o uspehu« treba poiskati nov cilj, ki bo vrnil optimizem in elan med ljudi ter jih, četudi povsem različnih nazorskih in kulturnih pogledov, povezal v zavzemanju za lepši in vedrejši jutri.